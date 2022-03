La Nuit de la Force MSR,Musée Saint-Raymond,musée d’archéologie de Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.

La Nuit de la Force

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à MSR, Musée Saint-Raymond, musée d’archéologie de Toulouse

Un empire, des histoires de famille, des peuples qui résistent, des alliances, des combats avec des sabres et autres glaives, une pointe de mysticisme, des cultes anciens, des légendes, des héros, des créatures étranges, fascinantes ou horribles… Oui, nous parlons bien tout à la fois d’une histoire antique et d’une actuelle histoire de science fiction. Alors le temps d’une nuit, l’histoire et la fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux. Le musée vous invite à cet événement tout particulier où les lieux seront habités, investis et habillés. Un voyage tout à la fois dans le temps et l’espace, avec des guerres et des étoiles… _Imaginé par Albin Warette – Compagnie millimétrée / Collectif culture en mouvements_

Entrée libre

MSR,Musée Saint-Raymond,musée d’archéologie de Toulouse 1 ter Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



