Nuit des musées La Nuit de la Force MSR – Musée Saint-Raymond – musée d’archéologie de Toulouse 14 et 15 mai Entrée libre

Le temps d’une nuit, celle de la Nuit européenne des musées, l’histoire et la fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux.

Un empire, des histoires de famille, des peuples qui résistent, des alliances, des combats avec des sabres et autres glaives, une pointe de mysticisme, des cultes anciens, des légendes, des héros, des créatures étranges, fascinantes ou horribles… Oui, nous parlons bien tout à la fois d’une histoire antique et d’une actuelle histoire de science fiction.

Alors le temps d’une nuit, l’histoire et la fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux. Le musée vous invite à cet événement tout particulier où les lieux seront habités, investis et habillés. Un voyage tout à la fois dans le temps et l’espace, avec des étoiles plein les yeux…

L’association L’Enclave du Dernier Ordre proposera des démonstrations de combats au sabre laser (combats sportifs, combats chorégraphiés improvisés, initiation du public).

Les cosplayers de Hobos Cosplay seront présents toute la soirée. Une belle occasion de vous faire prendre en photo par Nicolas Pebayle en leur compagnie.

**Dernière entrée à 0h00.**

_Imaginé par Albin Warette – Compagnie millimétrée / Collectif culture en mouvements_

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, conserve et met en valeur un ensemble archéologique qui compte parmi les plus importants de France. Poussez ses portes pour découvrir la cité romaine de Tolosa, les sculptures de la villa de Chiragan, les vestiges d’une nécropole de la fin de l’Antiquité.

Un imperio, historias de familia, pueblos que resisten, alianzas, batallas con espadas y espadas, una pizca de misticismo, cultos antiguos, leyendas, héroes, criaturas extrañas, fascinantes o horribles… Sí, hablamos bien todo a la vez de una historia antigua y de una actual historia de ciencia ficción.

Así que una noche, la historia y la ficción se encontrarán en un cruce audaz. El museo le invita a este evento muy particular donde los lugares serán habitados, invertidos y vestidos. Un viaje tanto en el tiempo como en el espacio, con estrellas en los ojos…

La asociación L’Enclave du Dernier Ordre propondrá demostraciones de combates con sable láser (combates deportivos, combates coreografiados improvisados, iniciación del público).

Los cosplayers de Hobos Cosplay estarán presentes toda la noche. Una gran oportunidad para que Nicolas Pebayle te haga una foto con ellos.

Última entrada a las 00:00.

Imaginado por Albin Warette – Compañía milimetrada/ Colectivo cultura en movimiento

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre 14 i 15 mayo

