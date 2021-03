La Nuit de la Déconfine – 1ère vague artistique, 19 juin 2021-19 juin 2021, Auxerre.

La Nuit de la Déconfine – 1ère vague artistique 2021-06-19 19:00:00 – 2021-06-19 01:00:00 Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre Yonne Auxerre

33 33 EUR Pour le monde de la scène, 2020 aura été une année blanche. Triodarts et Auxerrexpo veulent rendre possible la rencontre des artistes avec le public. Décembre a donc vu naître le projet: « La Nuit de la Déconfine – 1ère vague artistique ». Une soirée 100% humour et musique avec les humouristes Gil Alma, Benoît Joubert, Alexandre Pesle, Kamini, Hervé Dipari et les Diva Swing et l’Adrien Marco Trio pour la musique.

+33 3 86 42 06 00

Pour le monde de la scène, 2020 aura été une année blanche. Triodarts et Auxerrexpo veulent rendre possible la rencontre des artistes avec le public. Décembre a donc vu naître le projet: « La Nuit de la Déconfine – 1ère vague artistique ». Une soirée 100% humour et musique avec les humouristes Gil Alma, Benoît Joubert, Alexandre Pesle, Kamini, Hervé Dipari et les Diva Swing et l’Adrien Marco Trio pour la musique.