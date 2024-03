LA NUIT DE LA CHOUETTE Teyran, samedi 23 mars 2024.

LA NUIT DE LA CHOUETTE Teyran Hérault

À l’occasion de La nuit de la chouette , nous vous invitons samedi 23 mars à une conférence sur La biodiversité nocturne et la pollution lumineuse , suivie d’une sortie d’observation de la chevêche d’Athéna.

Apportez vos jumelles si vous en avez, des longues vues seront à la disposition de tous.

• 16h30, conférence de Jennifer Amsallem sur le thème de La biodiversité nocturne et la pollution lumineuse , suivie du pot de l’amitié.

Le RDV est à la MJC.

• 18h45, observation de la chevêche d’Athéna et écoute de la faune nocturne. Sortie animée par Olivier Duriez et Véronique Dhaine.

Le RDV se situe près du banc en face du club Les galopins . .

Début : 2024-03-23 16:30:00

fin : 2024-03-23

Teyran 34820 Hérault Occitanie

