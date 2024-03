La nuit de la chouette Saint-Raphaël, samedi 16 mars 2024.

La nuit de la chouette Saint-Raphaël Dordogne

Animation en soirée, sur réservation.

À l’occasion de la Nuit de la Chouette, profitez de nombreuses animations partout en Nouvelle-Aquitaine pour en

apprendre plus sur le peuple ailé de la nuit.

Expositions, conférences, balades nocturnes et ateliers ludiques un programme varié pour petits et grands !

Animation en soirée, sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement La nuit de la chouette Saint-Raphaël a été mis à jour le 2024-03-07 par Isle-Auvézère