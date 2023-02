La nuit de la chouette RDV Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Catégories d’Évènement: Athis-Val de Rouvre

La nuit de la chouette
BREEL RDV Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
Athis-Val de Rouvre
Orne
2023-03-04 20:00:00 – 2023-03-04 22:00:00

Orne Venez célébrer la 15ème édition de la Nuit de la Chouette ! Au programme, balade nocturne, dissection de pelotes de réjection et de nombreuses autres découvertes très chouettes … Dès 8 ans

Sur réservation contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/ RDV Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

