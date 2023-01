La nuit de la chouette Plédéliac Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-10

Côtes-d’Armor Sur réservation uniquement. Inscription au 02 96 50 60 04 (place limitées) Le Château de la Hunaudaye et la Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor vous convient,

dans le cadre de la 15e édition de la Nuit de la chouette, à une nocturne. Ce sont les véritables

habitants du château aujourd’hui. De poils et de plumes, discrets le jour mais actifs et visibles la

nuit, il y a de nombreux animaux à observer autour des douves comme dans l’enceinte du

château. Une soirée mêlant Histoire et zoologie, pour s’apercevoir qu’un Monument Historique est

aussi un lieu de vie pour tout un écosystème… Pour toute la famille ! +33 2 96 50 60 04 La Hunaudaye Château de La Hunaudaye Plédéliac

