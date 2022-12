La nuit de la chouette Monteneuf Monteneuf OT GUER - Destination Brocéliande Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

2023-03-24 20:00:00 – 2023-03-24 22:00:00 Monteneuf

Morbihan Monteneuf Morbihan Participez à une soirée d’animation à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs caractéristiques originales. Le patrimoine bâti du Prieuré et son environnement naturel sont propices à la présence de plusieurs espèces de chouettes et de hiboux : venez

explorer ce site empli de mystères au cours d’une sortie nocturne ludique et riche en anecdotes naturalistes !

Prévoir une tenue adaptée (vêtements chauds et chaussures d’extérieur).

Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. +33 2 97 93 26 74 http://www.leslandes.bzh/ Monteneuf

