La Nuit de la Chouette La Saline royale, 19 mars 2022, Arc-et-Senans.

La Nuit de la Chouette

La Saline royale, le samedi 19 mars à 18:30

Cette année encore, la LPO et la Saline royale organisent la Nuit de la chouette. RDV le samedi 19 mars de 18h à 21h30 à la Saline royale pour des ateliers de découverte, une observation sur le terrain et un pot de l’amitié à partager en famille ou entre amis. Programme : 18h – 18h30 : Accueil salle Migeon et ateliers de découverte (dissection de pelotes de réjection et observation de plumes à la loupe binoculaire) 18h30 – 19h : Présentation de Jean-Marc Musset, chargé d’éducation à l’environnement à la LPO 19h-20h30 : Observation sur le terrain 20h30-21h : Retour en salle pour poursuivre les échanges 21h-21h30 : Pot convivial Sans réservation – Entrée gratuite Plus d’informations : 03 81 54 45 00

Entrée libre

Cette année encore, la LPO et la Saline royale organisent la Nuit de la chouette. RDV le samedi 19 mars de 18h à 21h30 à la Saline royale

La Saline royale Grande rue, Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T21:30:00