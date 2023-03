La nuit de la chouette Gare des Ramières Allex Catégories d’Évènement: Allex

Drôme

La nuit de la chouette Gare des Ramières, 10 mars 2023, Allex . La nuit de la chouette 11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières Allex Drôme Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles

2023-03-10 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-10 20:00:00 20:00:00

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles

Allex

Drôme Une soirée pleine de découvertes autour des rapaces nocturnes. Au programme. Un diaporama/quizz, une balade nocturne, accompagnée par un animateur nature, pour tenter de les apercevoir ou d’entendre leur cri !

Tous publics | Vêtements chauds conseillés info@lagaredesramieres.com +33 4 75 41 04 41 http://www.lagaredesramieres.com/ Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Allex, Drôme Autres Lieu Allex Adresse Allex Drôme Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Ville Allex Departement Drôme Lieu Ville Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex

Allex Allex Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allex /

La nuit de la chouette Gare des Ramières 2023-03-10 was last modified: by La nuit de la chouette Gare des Ramières Allex 10 mars 2023 11 Chemin des Fouilles Gare des Ramières Allex Drôme Drôme Gare des Ramières Allex

Allex Drôme