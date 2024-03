La nuit de la chouette Cénac-et-Saint-Julien, mardi 12 mars 2024.

La nuit de la chouette Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Le Comité Culturel et la Bibliothèque Municipale de Cénac et Saint Julien vous proposent une conférence sur la chouette à 18 h 30; animée par la ligue de Protection des Oiseaux.

Pour tout savoir sur la vie de cette belle de nuit dans notre région, nous sortirons ensuite avec le conférencier Yohan Charbonnier pour une promenade nocturne à l’écoute du chant de la chouette. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-12

Salle Socio-Culturelle de la Borie

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

