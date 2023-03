La nuit de la chouette Boissy-lès-Perche Boissy-lès-Perche Catégories d’Évènement: Boissy-lès-Perche

La nuit de la chouette

D941 Boissy-lès-Perche, Eure-et-Loir
2023-03-04

Venez découvrir les rapaces nocturnes de la région et leur rôle dans l'écosystème. Cette rencontre sera suivie d'une sortie à l'extérieur pour découvrir les différentes chouettes logeant à la Cour Pétral et dans les environs. Et tout particulièrement la chouette chevêche d'Athéna dont l'espèce est menacée sur notre territoire. Ceci sera animé par un guide naturaliste. Une collation sera proposée à l'issue de cette activité. Sur réservation

com.lesamisdelacourpetral@gmail.com
+33 6 12 59 86 19
http://www.perche-tourisme.fr/

