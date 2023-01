La Nuit de la chouette Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs

La Nuit de la chouette Arc-et-Senans, 4 mars 2023, Arc-et-Senans Arc-et-Senans. La Nuit de la chouette 32, grande Rue Saline royale Arc-et-Senans Doubs Saline royale 32, grande Rue

2023-03-04 18:00:00 – 2023-03-04 21:30:00

Saline royale 32, grande Rue

Arc-et-Senans

Doubs Arc-et-Senans Cette année encore, la LPO et la Saline royale organisent la Nuit de la chouette. Au programme :

18h – 18h30 : Accueil salle Migeon et ateliers de découverte (dissection de pelotes de réjection et observation de plumes à la loupe binoculaire)

18h30 – 19h : Présentation de Jean-Marc Musset, chargé d’éducation à l’environnement à la LPO

19h-20h30 : Observation sur le terrain

20h30-21h : Retour en salle pour poursuivre les échanges

21h-21h30 : Pot convivial +33 3 81 54 45 00 https://www.salineroyale.com/ Saline royale 32, grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Arc-et-Senans Doubs Saline royale 32, grande Rue Ville Arc-et-Senans Arc-et-Senans lieuville Saline royale 32, grande Rue Arc-et-Senans Departement Doubs

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans-arc-et-senans/

La Nuit de la chouette Arc-et-Senans 2023-03-04 was last modified: by La Nuit de la chouette Arc-et-Senans Arc-et-Senans 4 mars 2023 32 Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Doubs Grande Rue Saline Royale Arc-et-Senans Doubs

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs