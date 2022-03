La nuit de la chouette à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, 26 mars 2022, Thoré-la-Rochette.

La nuit de la chouette à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette

2022-03-26 18:30:00 – 2022-03-26

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette

La nuit de la chouette à Thoré-la-Rochette. Pendant le mois de mars, célébrons la Nuit de la

Chouette, évènement national organisé tous les deux ans par la LPO depuis maintenant plus de 20

ans, et relayé par de nombreuses associations locales. Habillez-vous chaudement et prévoyez des lampes de poche. Réservation obligatoire au 02.54.80.11.05, Places limitées.

Laissez-vous tenter par cette sortie nocturne, à la découverte des chouettes et hiboux du territoire, précédée par une présentation en salle !

+33 2 54 80 11 05

Thoré-la-Rochette

