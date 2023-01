La nuit de la chouette à Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

La nuit de la chouette à Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau, 25 mars 2023

2023-03-25 18:30:00

Loir-et-Cher Prunay-Cassereau La nuit de la chouette à Prunay-Cassereau. Laissez vous tenter par cette sortie nocturne, à la découverte de chouettes et hiboux du territoire, précédée par une présentation en salle. Habillez-vous chaudement et prévoyez des lampes de poche. Réservation obligatoire, places limitées. Pendant le mois de mars, célébrons la Nuit de la Chouette, évènement national organisé tous les deux ans par la LPO depuis maintenant plus de 20 ans, et relayé par de nombreuses associations locales. +33 2 54 80 11 05 Gervais

