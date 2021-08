Vignemont Vignemont Oise, Vignemont La Nuit de la chauve-souris Vignemont Vignemont Catégories d’évènement: Oise

Vignemont

La Nuit de la chauve-souris Vignemont, 24 août 2021, Vignemont. La Nuit de la chauve-souris 2021-08-24 – 2021-08-24

Vignemont Oise Vignemont Animation gratuite avec un animateur du CPIE des Pays des l’Oise. Animation gratuite avec un animateur du CPIE des Pays des l’Oise. animvignemont@gmail.com +33 6 68 32 95 91 Animation gratuite avec un animateur du CPIE des Pays des l’Oise. Nuit de la chauve-souris dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Vignemont Autres Lieu Vignemont Adresse Ville Vignemont lieuville 49.50037#2.77496