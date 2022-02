La nuit de la chauve-souris Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles Calvados A la tombée de la nuit se dévoile le monde secret des chauves-souris (animé par le Groupe mammalogique Normand).

Vidéo-conférence suivie d’une sortie

(2km/2h) – Niveau 1 mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature A la tombée de la nuit se dévoile le monde secret des chauves-souris (animé par le Groupe mammalogique Normand).

