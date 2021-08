SALLENELLES Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles La nuit de la chauve-souris Maison de la nature et de l’estuaire SALLENELLES Catégorie d’évènement: Sallenelles

La nuit de la chauve-souris Maison de la nature et de l’estuaire, 3 septembre 2021, SALLENELLES. La nuit de la chauve-souris

Maison de la nature et de l’estuaire, le vendredi 3 septembre à 20:30

A la tombée de la nuit se dévoile le monde secret des chauves-souris (animé par le Groupe mammalogique Normand). (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

A la tombée de la nuit se dévoile le monde secret des chauves-souris (animé par le Groupe mammalogique Normand). (2km/2h) – Niveau 1 Maison de la nature et de l’estuaire 14121,SALLENELLES SALLENELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:30:00 2021-09-03T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Sallenelles Autres Lieu Maison de la nature et de l'estuaire Adresse 14121,SALLENELLES Ville SALLENELLES lieuville Maison de la nature et de l'estuaire SALLENELLES