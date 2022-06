La Nuit de la Chauve-Souris Grandpré Grandpré Catégorie d’évènement: Grandpré

La Nuit de la Chauve-Souris Grandpré, 19 août 2022, Grandpré.

2022-08-19 – 2022-08-19

Grandpré 08250 Grandpré Durée : 2h30 Après la projection d’un diaporama, participez à cette balade nocturne, à la recherche des créatures de la nuit, méconnues et fascinantes.Sortie guidée et commentée par le Regroupement des Naturalistes Ardennais.Le lieu du RDV et les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Rdv à 20h – Sortie gratuite – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Grandpré

