LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Bouxurulles Bouxurulles Catégories d’évènement: Bouxurulles

Vosges

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Bouxurulles, 27 août 2022, Bouxurulles. LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Mairie 20 rue Charmes Bouxurulles

2022-08-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-27 23:00:00 23:00:00 Mairie 20 rue Charmes

Bouxurulles Vosges La nuit de la chauve-souris.

Cette animation permettra d’en apprendre plus sur le mode de vie et la biologie de ces espèces protégées, mais menacées. Elle sera composée d’une partie en salle, sous forme d’un diaporama, expliquant la vie des chauves-souris, et d’une intervention sur le terrain ensuite pour tenter de les voir ou de les contacter avec du matériel de détection.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription obligatoire au association.hirrus@orange.fr Association Hirrus

Mairie 20 rue Charmes Bouxurulles

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bouxurulles, Vosges Autres Lieu Bouxurulles Adresse Mairie 20 rue Charmes Ville Bouxurulles lieuville Mairie 20 rue Charmes Bouxurulles Departement Vosges

Bouxurulles Bouxurulles Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxurulles/

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Bouxurulles 2022-08-27 was last modified: by LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Bouxurulles Bouxurulles 27 août 2022 Bouxurulles Vosges

Bouxurulles Vosges