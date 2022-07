La Nuit de la Chauve-Souris aux Tours de Merle

2022-07-20 – 2022-07-20 Programme particulièrement centré sur les espèces cavernicoles prioritaires concernées, dont le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées, les grand et petit murin, qui trouvent refuge à Merle. Conférence avec Christophe Lagorsse, animateur Natura 2000 et spécialiste des chiroptères.

Après une première découverte du monde de la chauve-souris, une promenade à la tombée de la nuit dans le site vous permettra d’entrevoir ces mammifères nocturnes. Le site est un lieu emblématique dans le cadre du programme régional de la Nouvelle Aquitaine, mené par France Nature Environnement visant à l’étude et la conservation des chauves-souris, dans le respect de la biodiversité. Programme particulièrement centré sur les espèces cavernicoles prioritaires concernées, dont le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées, les grand et petit murin, qui trouvent refuge à Merle. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

