La nuit de Coriosolis Corseul, 21 août 2021-21 août 2021, Corseul.

La nuit de Coriosolis 2021-08-21 – 2021-08-21 Site archéologique de Monterfil 12 Rue du Temple de Mars

Corseul Côtes d’Armor

Sur le site archéologique de Monterfil, Coriosolis met en valeur ses collections archéologiques et monuments sous un angle original et innovant en vous proposant la Nuit de Coriosolis. Vivez une expérience sonore unique et poétique : un concert au casque proposé par les musiciens du projet Ô Lake autour du thème « les vestiges de l’antiquité en musique ».

Événement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur

contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 35 10 http://www.dinan-agglomeration.fr/

Sur le site archéologique de Monterfil, Coriosolis met en valeur ses collections archéologiques et monuments sous un angle original et innovant en vous proposant la Nuit de Coriosolis. Vivez une expérience sonore unique et poétique : un concert au casque proposé par les musiciens du projet Ô Lake autour du thème « les vestiges de l’antiquité en musique ».

Événement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur

dernière mise à jour : 2021-06-23 par