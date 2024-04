LA NUIT D’ABELARD FAIT SON BAL POP ! Le Pallet, samedi 6 juillet 2024.

L’association Le Pallet Tourisme et Loisirs (PTL) vous propose de revivre le bal pop’ Pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

Nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h autour de grandes tablées avec bar et restauration en écoutant l’Orchestre OASIS LE Show qui vous fera guincher, voyager et revisiter le bal populaire ! Composé d’Artistes professionnels aux talents multiples Chanteurs, Chanteuses, Danseuses, Musiciens, Techniciens… Le Show Oasis propose un répertoire varié et constamment renouvelé avec les grands standards de variétés françaises et internationales et les hits du moment. Oasis présentera un spectacle résolument festif, visuel et dansant.

En milieu de soirée sera tiré le feu d’artifice offert par la municipalité.

INFOS PRATIQUES le samedi 6 juillet 2023 à partir de 19h

Cette édition se déroulera Rue Anne Roucou derrière la mairie du Pallet (44330).

Buvette & restauration sur place (Grillades/crêpes/Glaces) Parking CB acceptée. .

Rue Anne Roucou

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

