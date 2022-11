La Nuit contre la précarité énergétique La REcyclerie, 24 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Le 24 novembre, c’est la Journée contre la précarité énergétique Avec l’accroissement des précarités liées à la crise, l’explosion des prix de l’énergie et la mauvaise qualité d’isolation de millions de logements, de plus en plus de ménages sont concernés par ce phénomène au carrefour des préoccupations écologiques et sociales.

Prenez vos places pour la Nuit contre la précarité énergétique https://bit.ly/billet_NuitPrécarité

C’est dans ce contexte qu’On Est Prêt, la Fondation Abbé Pierre et La REcyclerie, en partenariat avec l’artiste Thomas Laigle, organisent la Nuit contre la précarité énergétique à la REcyclerie le 24 novembre 2022.

Une soirée gratuite et ouverte à toutes et tous pour mêler performances artistiques, ateliers autour des inégalités et de la rénovation énergétique, soutien juridique, débats et engagements pour une transition écologique sociale et juste https://bit.ly/billet_NuitPrécarit

Temps fort de cette Nuit : un Grand Débat co-organisé par On Est Prêt et la Fondation Abbé Pierre en présence du collectif Dernière rénovation, Dan Lert (Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie), la députée Aurélie Trouvé et Aline Lo Matula (locataire membre d’Alliance citoyenne) : “Entre augmentation des prix de l’énergie, injonction à la sobriété et politiques d’efficacité énergétique, quelle place pour les 12 millions de précaires énergétique ?” (animé par Magali Payen, fondatrice d’On Est Prêt)

——————

INFORMATIONS PRATIQUES :

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/5U9LDpdhs bit.ly/billet_NuitPrécarité

© Nuit contre la précarité énergétique