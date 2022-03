La Nuit commence tôt (2ème partie) Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

Val-de-Marne

La Nuit commence tôt (2ème partie) Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, 14 mai 2022, Fresnes. La Nuit commence tôt (2ème partie)

Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, le samedi 14 mai à 18:00

Guidés par les étudiants en art appliqué de l’école Boulle dans l’exposition Territoire Habité, vous découvrirez leurs projets pour le territoire à la lueur d’une lampe torche. Qu’ils soient utopiques, fonctionnels, plastiques, réalistes… tous nous incitent à réfléchir la ville et les usages de demain. **Départs à 18h, 19h & 20h – durée : env. 50 min.** _Grande salle d’exposition de l’écomusée_

Gratuit sur inscription

Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Territoire Habité” par les étudiant·es du DSAA Design d’Espace Territoires Habités, École Boulle Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fresnes, Val-de-Marne Autres Lieu Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Adresse ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Ville Fresnes lieuville Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Fresnes Departement Val-de-Marne

Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Fresnes Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnes/

La Nuit commence tôt (2ème partie) Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre 2022-05-14 was last modified: by La Nuit commence tôt (2ème partie) Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre 14 mai 2022 Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre Fresnes Fresnes

Fresnes Val-de-Marne