La Nuit Centrale Verticale est une association d’étudiants de l’école CentraleSupélec. Depuis maintenant 13 ans, c’est chaque année une équipe motivée et passionnée qui organise une journée toalement tournée vers l’escalade. Le campus ouvre chaque année ses portes à 150 concurrents venant participer sur des installations flambant neuves. Durant toute l’après-midi, les étudiants tenteront de gagner le plus de points en sortant des blocs et des voies, et ce pour atteindre les prestigieuses finales. **Des finales spectaculaires sous projecteurs** Place au spectacle ! Dans la soirée, viennent ensuite les finales de bloc et de voie. C’est à ce moment que plus de 300 spectateurs s’installent pour regarder nos finalistes grimper dans une salle éteinte, avec seulement un projecteur pointé sur les finalistes. **Beaucoup d’activités pour les grimpeurs ou les spectateurs !** La Nuit Centrale Verticale n’est pas seulement une compétition d’escalade, c’est aussi une ambiance détendue, où les spectateurs comme les compétiteurs peuvent profiter de différentes activités mises en place. Slackline, tables de ping-pong, jeux tombolas, concours de jetés, traversées sans les mains, et bien d’autres surprises permettent de passer une bonne après-midi. Le tout accomagné par la Band’a Joe, la fanfare de l’école, qui répondra présente à l’évènement pour mettre une ambiance de folie, le tout suspendue dans les airs !

gymnase EDF Bâtiment Bouygues, 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



