LA NUIT BURKINABE – FESTIVAL SOLIDAIRE Segré-en-Anjou Bleu, 30 juillet 2022

LA NUIT BURKINABE – FESTIVAL SOLIDAIRE

Bois de carreau II, Nyoiseau Centrale 7

2022-07-30 15:00:00 – 2022-07-30 02:00:00

Centrale 7 Bois de carreau II, Nyoiseau

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire

EUR L’association béconnaise B.E.A.C vous invitent à découvrir la 8ème édition de la Nuit Burkinané sur le site de Centrale 7 .

le samedi 30 juillet 2022. Un évènement convivial, familial et ouvert sur le monde !

– De 15h à 18h30 – Entrée prix libre

Un village associatif, d’artisans et d’artistes burkinabè et ouest-africains avec des spectacles et ateliers.

– Spectacle de conte dès 15h15

– Initiation « Bogolan » toute la journée

– Initiation danse africaine 17h30 :

– Salon de coiffure,

– Espace dédié pour les enfants

– Une exposition de 18 photographies

– Exposition EXPRESS de Ysel Fournet

A partir de 18h45 : 4 concerts et un repas ouest-africain (sur réservation)

Rafraîchissements et restaurations sur place:

– À 19h un repas ouest-africain UNIQUEMENT SUR RESERVATION !!!

resa.beac@gmail.com

Centrale 7 Bois de carreau II, Nyoiseau

