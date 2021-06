La Nuit bretonne Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Nantes.

2021-07-24 Ouverture des portes à 19h

Horaire : 19:45 23:00

Gratuit : non 21€ / 17€ (détenteurs du Pass Château, de la Carte Blanche, demandeurs d’emploi…). Réservation en ligne sur www.chateaunantes.fr et à l’accueil du musée à partir du 15 juin 2021. Ouverture des portes à 19h

La Nuit bretonne 2021Concerts dans la cour du Château des ducs de Bretagne pour une nouvelle édition de La Nuit Bretonne ! La Nuit bretonne revient en 2021 ! Après son annulation en 2020, l’événement se réinvente, s’adapte au contexte sanitaire et propose une soirée avec deux concerts assis. La Nuit bretonne réaffirme ses fondamentaux : des musiques bretonnes ouvertes, dans toute leur diversité. Deux concerts exceptionnels vont rythmer la soirée dans la cour du château : Talec-Noguet Quartet – de 19h45 à 21h :Rozenn Talec et Yannig Noguet travaillent en duo depuis plusieurs années. Ils souhaitaient être bousculés, chambouler les codes… C’est chose faite avec ce format à quatre ! Des influences de jazz et de musiques improvisées viennent chatouiller l’échange complice entre la voix et l’accordéon ; la musique se fait puissante et percutante, tout en laissant place à l’élégance et à la subtilité. Denez Prigent – de 21h30 à 23h :Le parcours impressionnant de Denez Prigent parle de lui-même : une carrière internationale, une érudition indéniable, un goût pour la prise de risque et les croisements artistiques audacieux. Cet enfant du Pays du Léon, à la pointe du Finistère, s’est toujours affranchi des étiquettes, tout en préservant l’essence de son travail nourri des gwerzioù et du kan-ha-diskan. Il revient pour un concert ambitieux, ses musiciens tissant un accompagnement riche, tout en relief, au service de la voix et de la poésie de cet artiste rare. En partenariat avec Le Nouveau Pavillon, l’Agence culturelle bretonne, les écoles Diwan de Nantes et Saint-Herblain et le collège Diwan de Loire-Atlantique.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes