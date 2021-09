LA NUIT BLANCHE AU 6B le 6B, 2 octobre 2021, Saint-Denis.

LA NUIT BLANCHE AU 6B

le 6B, le samedi 2 octobre à 17:30

La compagnie d’art vivant Soñal Sinor et le studio de création d’art numérique u2p050 investissent le 6b, le samedi 2 octobre prochain. 23 danseurs.euses, musiciens.iennes et créateurs.rices se réunissent le temps de la Nuit Blanche 2021 pour faire vivre Protozoa, création polymorphe entre art vivant, danse et création numérique. Une nuit de créations sonores in-situ, projections, concerts, exposition, performances dansées pour se plonger dans le dispositif sensoriel magique de l’univers Protozoa. Tout au long de la soirée, vous serez également invités à naviguer entre les machines qui ont permis de composer le rythme unique et pluricellulaire de Protozoa. Au cœur des vivants, participez à l’expérience organique en venant joindre vos corps et vos sens à l’univers biomachinique Protozoa. Au programme de la soirée : ☄ PERFORMANCES DANSÉES : Du flamenco au krump en passant par la danse contemporaine et la danse-théâtre, plusieurs performances des danseurs ayant collaboré au projet rythmeront la soirée Protozoa. Elles auront lieu devant le 6b et à l’intérieur des espaces une fois la nuit tombée. ☄ ⟭⟬ INSTALLATION SONORE : Plongés dans le noir, vous êtes invités à dresser l’oreille et vos sens pour capter les enregistrements sonores des mouvements des danseurs. Grâce à un système sonore spatialisé quadriphonique les sons se déplacent comme des ombres insaisissables et mystérieuses. ⟭⟬ ? PROJECTIONS : L’aventure Protozoa a commencé avec la réalisation de six films de danse, fruits de la rencontre entre les musiciens et les danseurs participants. Une salle sera dédiée à la projection en continu de ces six films de danse. Une quarantaine de places sont à disposition du public. ? ❤️ ATELIER STETHOPHONE – EXPÉRIMENTATION SONORE : Avez-vous déjà entendu les craquements et vibrations produits à l’intérieur de votre corps ou de celui d’un danseur ? Au travers de cet atelier, le public pourra directement manipuler et tester le stethophone, un outil permettant de capter les battements du cœur. Ces mêmes battements seront retransmis en direct dans un autre espace du 6b. ❤️ ? EXPOSITION : L’ensemble des traces et des empreintes du processus de création de Protozoa seront exposées. On y retrouve les extraits du documentaire, les podcasts de rencontre avec les artistes. Ou encore la collection de vêtements spécialement développée pour le projet permettant des incrustations d’images générées par intelligence artificielle directement sur le corps des danseurs. ? ? DJs SET et CONCERTS : Les musiciens qui ont participé au projet sont à retrouver sur la scène du 6b pour animer et vous faire danser pendant cette Nuit Blanche ! Il sera possible de se délecter du live modulaire techno d’Überkeine ou encore les performances du duo Caltha-Brun et Simplon 98. ? Danseurs : Marina de Remedios, Muluzar, Caroline, Elise Roy, Thomas Gréaux, Ricardo Serrao Mendes, Sara Angelucci Musiciens : Simplon98, Alwis, Überkeine, Caltha, Brun, ÀBAC., 555-5555

Entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire

le 6B 6b,93200 saint-denis Saint-Denis Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T17:30:00 2021-10-02T23:59:00