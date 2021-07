Paris musée de l'Armée Paris La Nuit aux Invalides musée de l’Armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août à musée de l’Armée

Dans le cadre de la saison Napoléon, l’Hôtel National des Invalides accueille la 9ème édition de la Nuit aux Invalides – « Napoléon – L’envol de l’Aigle ». Revivez l’histoire de Napoléon grâce à un spectacle immersif dans la cour d’Honneur entièrement rénovée. Saisissez cette occasion unique de visiter le site en nocturne ! Du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août 2021.

Tarif à partir de 5,99€ / Réservation conseillée

dans le cadre de l’opération mon été ma région musée de l’Armée 129 rue de Grenelle 75007 Paris Quartier des Invalides Paris

2021-07-07T22:30:00 2021-07-07T23:30:00;2021-07-08T22:30:00 2021-07-08T23:30:00;2021-07-09T22:30:00 2021-07-09T23:30:00;2021-07-10T22:30:00 2021-07-10T23:30:00;2021-07-11T22:30:00 2021-07-11T23:30:00;2021-07-12T22:30:00 2021-07-12T23:30:00;2021-07-13T22:30:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-14T22:30:00 2021-07-14T23:30:00;2021-07-15T22:30:00 2021-07-15T23:30:00;2021-07-16T22:30:00 2021-07-16T23:30:00;2021-07-17T22:30:00 2021-07-17T23:30:00;2021-07-18T22:30:00 2021-07-18T23:30:00;2021-07-19T22:30:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T22:30:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T22:30:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T22:30:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-23T22:30:00 2021-07-23T23:30:00;2021-07-24T22:30:00 2021-07-24T23:30:00;2021-07-25T22:30:00 2021-07-25T23:30:00;2021-07-26T22:30:00 2021-07-26T23:30:00;2021-07-27T22:30:00 2021-07-27T23:30:00;2021-07-28T22:30:00 2021-07-28T23:30:00;2021-07-29T22:30:00 2021-07-29T23:30:00;2021-07-30T22:30:00 2021-07-30T23:30:00;2021-07-31T22:30:00 2021-07-31T23:30:00;2021-08-01T22:00:00 2021-08-01T23:00:00;2021-08-02T22:00:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-03T22:00:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-04T22:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T22:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T22:00:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T22:00:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-08T22:00:00 2021-08-08T23:00:00;2021-08-09T22:00:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T22:00:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-11T22:00:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-12T22:00:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T22:00:00 2021-08-13T23:00:00;2021-08-14T22:00:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-15T22:00:00 2021-08-15T23:00:00;2021-08-16T22:00:00 2021-08-16T23:00:00;2021-08-17T22:00:00 2021-08-17T23:00:00;2021-08-18T22:00:00 2021-08-18T23:00:00;2021-08-19T22:00:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-20T22:00:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-21T22:00:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-22T22:00:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-23T22:00:00 2021-08-23T23:00:00;2021-08-24T22:00:00 2021-08-24T23:00:00;2021-08-25T22:00:00 2021-08-25T23:00:00;2021-08-26T22:00:00 2021-08-26T23:00:00

