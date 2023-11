La Nuit au Panthéon – 2023 Le Panthéon Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 10 janvier 2024

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 20 décembre 2023

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Tarif unique : 14,50€

Nombre de places limité

Rendez-vous au Panthéon, pour la 7e édition des soirées à la lampe-torche !

7E ÉDITION

À partir du 06 décembre 2023 et durant six soirées, en décembre 2023 et en janvier 2024, le Panthéon vous ouvre ses portes pour la 7e édition de La Nuit au Panthéon.

Une déambulation nocturne qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir le monument sous un visage insolite, ludique et inhabituel.

Plongés dans l’obscurité et munis d’une lampe torche, vous descendrez d’abord dans la crypte où sont inhumés les Grands Hommes et les Grandes Femmes. À l’aide d’un quiz et d’une série d’indices soulignant des réalisations majeures de leur vie, vous tenterez de découvrir les figures nationales présentes au Panthéon.

Le parcours de cette Nuit au Panthéon se poursuivra dans la nef. Il vous sera possible de profiter de l’architecture exceptionnelle et des nombreuses œuvres du monument dans un cadre privilégié et intimiste.

Grâce à un jeu vous demandant de démêler le vrai du faux, vous partirez, en faisant preuve d’observation, à la découverte des différentes œuvres du monument, du décor de l’édifice, entre toiles marouflées et sculptures, jusqu’au pendule de Foucault.

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

Contact : https://www.paris-pantheon.fr/agenda/la-nuit-au-pantheon +33144321800 https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.paris-pantheon.fr/agenda/la-nuit-au-pantheon

©Daniel Boudinet / Centre des monuments nationaux – Graphisme ©LucieTrachetDesign La Nuit au Panthéon 2023