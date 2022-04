La nuit au musée Théâtre de la Violette, 29 avril 2022, Toulouse.

La nuit au musée

Théâtre de la Violette, le vendredi 29 avril à 19:30

Que peuvent bien se raconter la Joconde et la Vénus de Milo à la machine à café ? Que font les œuvres à la nuit tombée ? Les danseuses de Degas vont-elles faire des entrechats avec celle de Chagall ? Céline Dion vient-elle chanter sur le radeau de la Méduse ? Van Gogh retrouve-t-il Toulouse-Lautrec et Modigliani pour boire un verre d’absinthe au Café de nuit à Arles ? La jeune fille à la perle aime-t-elle les huitres ? Les Cyranosaures Toulousain accueillent les Improsteurs de Marseille pour réinventer les visites de musées ennuyeuses, pour incarner des personnages atypiques choisis par le public, pour reconstituer des œuvres célèbres de leur choix, qui prendront soudainement vie sous leurs yeux… Ferons-nous ainsi la connaissance de Pablo le guide aveugle et son chien bavard ? De Ricardo-Gontrand de la motte fleurie, le pizzaïolo spécialiste de la Renaissance Italienne ? De Sylvie et Gérard membres de l’équipe de nettoyage ? Personne ne le sait encore, alors, prenez votre ticket au plus vite, pour construire avec les improvisateurs le musée de vos rêves… « Ceci n’est pas un musée » dirait Magritte, c’est encore mieux nom d’une pipe ! LA NUIT AU MUSÉE, c’est tous les musées en un !

Tarif unique : 10€

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse



