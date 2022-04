La nuit au Musée des pompiers de Loire Atlantique Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique, 14 mai 2022 20:00, Nantes.

Une nuit pour découvrir l’histoire des sapeurs-pompiers

Découvrez l’histoire des soldats du feu, en présence des bénévoles de l’association des amis du musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique.

Le musée possède la collection la plus compléte d’uniformes, retraçant plus de 300 ans d’histoire.

Pendant cette soirée, vous pourrez découvrir le PS Hotchkiss de 1963, la projection de films sur l’histoire des sapeurs-pompiers et le livre sur le tricentenaire des pompiers de Nantes.

Musée sur l’histoire des sapeurs pompiers, spécialisée dans l’uniformologie avec la collection la plus complète de France.

Ligne de bus C1, proche de la place Foch.

http://musee-sapeurs-pompiers-44.org/ https://www.facebook.com/museesp.loireatlantique

C1 bus line, CLOSE to Place Foch. Saturday 14 May, 20:00

Museum on the history of firefighters, specialized in uniformology with the most complete collection in France. hearing impairment

Descubra la historia de los soldados del fuego, en presencia de los voluntarios de la asociación de amigos del museo de los bomberos del Loira Atlántico.

El museo cuenta con la colección más completa de uniformes, que abarca más de 300 años de historia.

Durante esta noche, podrá descubrir el PS Hotchkiss de 1963, la proyección de películas sobre la historia de los bomberos y el libro sobre el tricentenario de los bomberos de Nantes.

Sábado 14 mayo, 20:00

37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes 44000 Nantes Pays de la Loire