Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique, le samedi 14 mai à 20:00

Découvrez l’histoire des soldats du feu, en présence des bénévoles de l’association des amis du musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique. Le musée possède la collection la plus compléte d’uniformes, retraçant plus de 300 ans d’histoire. Pendant cette soirée, vous pourrez découvrir le PS Hotchkiss de 1963, la projection de films sur l’histoire des sapeurs-pompiers et le livre sur le tricentenaire des pompiers de Nantes. Une nuit pour découvrir l’histoire des sapeurs-pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique 37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique
37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes
Loire-Atlantique

