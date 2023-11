La nuit au Moyen Âge sur l’île de la Cité Conciergerie Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. payant

Adultes : 13 €

Moins de 26 ans : 8 €

Profitez d’une promenade au crépuscule pour découvrir la nuit au Moyen Âge.

Au Moyen Âge comment et dans quoi dort-on ? Si l’on ne dort pas, que fait-on ? La nuit est-elle la même pour tous ? Comment sort-on de nuit ?

Cette visite dans la Conciergerie et l’île de la Cité permet de découvrir les divers milieux vivant sur l’île : royauté, commerçants, religieux, d’aborder un prisme de la vie quotidienne au Moyen Âge et de plonger dans son univers nocturne méconnu que ce soit au niveau du mobilier, des usages, des métiers de la nuit, des dangers et des croyances religieuses et démoniaques.

Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

Contact : https://www.paris-conciergerie.fr/agenda/la-nuit-au-moyen-age

© Jean-Pierre Delagarde Centre des monuments nationaux