La Nuit au Moyen Âge

le samedi 3 juillet à Musée-château d'Annecy



Explorez l’histoire des rues, auberge, échoppe, hôpital et château et découvrez les personnages qui peuplaient les nuits de cette époque, en compagnie d’Adrien Tourasse, doctorant en archéologie médiévale. 2 créneaux de visites : À 18 h 30 et à 20 h 00 Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Les visites guidées sont comprises dans le prix d’entrée au Musée.

Plongez dans les archives et découvrez les secrets de la nuit au Moyen Âge. Musée-château d’Annecy Place du château, 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00

