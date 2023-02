La nuit au château, Iimprovisation et création sonore Assier OT Lacapelle Marival Assier Catégories d’Évènement: Assier

2023-02-23 15:30:00 – 2023-02-23 18:00:00 Assier

Lot Assier 4 EUR Pour qui : 23 février de 6 à 11 ans // 28 février de 12 à 17 ans

En famille (Les mineurs en dessous de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

Infos pratiques : prévoir des vêtements chauds et une lampe torche ! / Sur réservation

Présenté par le Centre des monuments nationaux – château d’Assier, en partenariat avec

l’association Les imagités (Intervenant : Roméo Boccara) et Antenne d’Oc. On raconte qu’une fois la nuit tombée, lorsque tout le monde est endormi, de drôles de choses se passent au château… Fantômes ? Décors qui se réveillent ? Gare aux intrus qui oseraient troubler tout ce joyeux petit monde !Pour les plus intrépides, une exploration s’impose. Et pour trouver la clé de cet étrange univers nocturne, il faut avoir de l’imagination sinon… vous ne sortirez pas de la demeure multi-centenaire… De pièce en pièce, laissez-vous guider par vos songes, sensations et délires les plus fous pour devenir les acteurs d’une fantastique histoire… Donnez vie à une

création sonore unique qui sera ensuite diffusée à la radio !

Proposé dans la quinzaine de Graines de Moutards +33 5 65 34 06 25 Office de Tourisme du Grand Figeac château d’assier

