Comédie dramatique de 1973 de François Truffaut et avec François Truffaut, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud. —————————————————————————————————————- **Synopsis** Les studios de la Victorine à Nice sont en pleine ébullition, Ferrand réalise son nouveau film coproduit avec Hollywood : Je vous présente Paméla. Le tournage commencé dans l’enthousiasme va très vite être parsemé d’embûches. Des intrigues amoureuses surviennent entre Alphonse, le jeune premier au comportement imprévisible et Liliane. Celle-ci laisse tomber Alphonse, lequel aura une aventure avec la vedette américaine Julie Baker. Projection suivie d’un échange Dans le cadre de CINÉetc. L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

