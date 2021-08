La nuit américaine : Cuivres et percussions au programme ! – Saison ONPL Cité des Congrès, 9 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Extraits d’œuvres célèbres des compositeurs :John Williams, né en 1932Samuel Barber, 1910-1981George Gershwin, 1898-1937John Cage, 1912-1992Chick Corea, 1941-2021Frank Zappa, 1940-1993Alison Krauss, née en 1971Quincy Jones, né en 1933Duke Ellington,| 1899-1974Airs populaires yiddish et irlandais So Brass – Ensemble de cuivres et percussions :Jean-Marie Cousinié, Jérôme Pouré, Vincent Mitterrand et Maxime Fasquel, trompettesDavid Macé, corJacques Barbez, Marc Merlin et Jean-Sébastien Scotton, trombonesNicolas Desvois, trombone basseMaxime Duhem, tubaAbel Billard et Hans Loirs, percussions Durée : 1h30 Toutes celles et ceux qui ont déjà entendu l’ensemble de cuivres et percussions So Brass savent à quel point la complicité et l’énergie de cet ensemble de musiciens de l’ONPL sont communicatives. Pour cette soirée, les musiciens nous entraînent dans une traversée transatlantique. De Samuel Barber en passant par la musique de film de John Williams et les sons jazzy de Gershwin et Ellington, la musique américaine est un voyage teinté de grandes plaines, de villes effervescentes, de rêves et de cinéma. Ce rêve américain fait écho à celui des compositeurs exilés qui trouvèrent en Amérique une Terre promise. Ainsi, en seconde partie de programme, l’évocation du pays perdu chez Dvorak se mêle au jazz de Chick Corea, à la musique de l’inclassable Frank Zappa et au folklore des airs irlandais et yiddish. Joyeuse et festive, teintée de nostalgie parfois, cette musique sans frontières nous raconte avec humour et dérision l’histoire des hommes.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes