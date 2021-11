Wingles Bibliothèque municipale de Wattrelos Pas-de-Calais, Wingles La nuit à la bibliothèque Bibliothèque municipale de Wattrelos Wingles Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Wingles

La nuit à la bibliothèque Bibliothèque municipale de Wattrelos, 22 janvier 2022, Wingles. La nuit à la bibliothèque

Bibliothèque municipale de Wattrelos, le samedi 22 janvier 2022 à 09:30

Toute la journée : Grande vente de livres et de cd Tous les supports au prix d’un euro. À 14h30 : Love quizz Quizz sur l’amour pour adulte De 15h à 16h : Lecture câline pour les plus jeunes À 16h30 : Remises des prix du concours de nouvelles et du Challenge Lecture 2021 et le lancement des éditions 2022 du concours de nouvelles et du challenge lecture. Suivi du tirage au sort du concours Facebook de Noël. De 18h30 à 19h30 : Lecture réservée exclusivement aux adultes Soirée sur le thème de l’amour Bibliothèque municipale de Wattrelos 2 rue Emile Basly 62410 Wingles Wingles Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Wingles Autres Lieu Bibliothèque municipale de Wattrelos Adresse 2 rue Emile Basly 62410 Wingles Ville Wingles lieuville Bibliothèque municipale de Wattrelos Wingles