Depuis des siècles, la ville d’Agadez est le point de rencontre des caravanes de chameaux que conduisent les Touaregs, entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et la Méditerranée. Né en 1980 dans un camp de nomades tout proche, le guitariste et songwriter Omara « Bombino » Moctar est élevé dans un contexte de guerre pour l’indépendance des Touaregs.Les jams électrisants de Bombino capturent cet esprit de résistance et de rébellion, tandis que ses riffs, rappelant ses camarades africains Tinariwen et Ali Farka Touré, font en même temps écho à des icônes du rock et du blues tels que Jimi Hendrix, John Lee Hooker et Jimmy Page.Son nouvel album, Sahel, sort le 15 septembre 2023.À travers des paroles originales, Jontavious Willis livre des albums intemporels qui présentent tous les types de blues : Delta, Piedmont, Texas et Gospel. Son style de jeu et sa voix touchent aux racines mêmes du blues country et prouvent qu’on peut renouveler les classiques avec style !Originaire de Greenville, en Géorgie, Willis a grandi en chantant de la musique gospel à la Mount Pilgrim Baptist Church avec son grand-père. Depuis son plus jeune âge, il avait le talent et la passion pour la musique. À l’âge de 14 ans, il est tombé sur une vidéo YouTube de Muddy Waters jouant « Hoochie Coochie Man » et a été instantanément accroché au blues. Il continue depuis !

