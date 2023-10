Johan Papaconstantino LA NOUVELLE VAGUE St Malo Catégorie d’Évènement: ST MALO Johan Papaconstantino LA NOUVELLE VAGUE St Malo, 11 novembre 2023, St Malo. Johan Papaconstantino LA NOUVELLE VAGUE a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:30:00.

Tarif : 18 à 18 euros. Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, Johan Papaconstantino donne une seconde vie au Rebetiko, la musique de son enfance, de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30.Il faut l’entendre pour en être persuadé, il y a quelque chose de franchement irrésistible dans les chansons de Johan Papaconstantino, quelque chose qui vous donne envie de les écouter en boucle, sourire aux lèvres, le corps tendu par les rythmes récurrents de ces chansons qui vous amènent directement sur les pistes de danse !Son premier album, Premier degré, est sorti le 03 mars 2023. Réservez votre billet ici La salle est desservie par trois lignes de Bus du réseau malouin : Lignes 2, 5 ou 7 (Arrêt La Découverte ). La Salle est située à l’entrée de la Ville de Saint-Malo et est bien annoncée sur les panneaux de signalisation.

