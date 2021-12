Genève Casino Théâtre Genève La Nouvelle Vague Casino Théâtre Genève Catégorie d’évènement: Genève

La Nouvelle Vague Casino Théâtre, 27 avril 2022, Genève. La Nouvelle Vague

Casino Théâtre, le mercredi 27 avril 2022 à 20:00

La Nouvelle Vague Avec son flegme légendaire, Thomas Wiesel présentera le plateau tout neuf de l’humour francophone. Des humoristes de talents vous présenteront leurs sketchs lors de cette soirée d’ouverture du Festival 2022. Un lancement très attendu et une occasion en or de découvrir la fameuse nouvelle vague du rire suisse, et pas que !

35.- CHF

Introduits par Thomas Wiesel, des humoristes de talents vous présenteront leurs sketchs lors de cette soirée d’ouverture du Festival du rire de Genève 2022 ! Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Casino Théâtre Adresse Rue de Carouge 42, 1205 Genève Ville Genève lieuville Casino Théâtre Genève