OLIVIA MOORE LA NOUVELLE SEINE Paris, samedi 13 avril 2024.

Après les succès de Mère Indigne puis Égoïste, l’humoriste Olivia Moore présente son nouvel opus « OUI, JE SAIS ». Vous savez pourquoi vous êtes comme vous êtes, vous ?Moi non plus. Enfin, pour vous je ne sais pas, pour moi je sais.Après 20 ans à fréquenter des psy – visiblement, je ne pige pas vite – je commence à savoir.Et ben c’est pas flatteur. Venez on se compare.En sortant vous direz à votre entourage :« au final je vais beaucoup mieux qu’elle … non ? Pourquoi tu ne réponds pas ? » « Sans filtre, avec efficacité et drôlerie (…) son interprétation désabusée et sarcastique de ce personnage de fausse méchante mais de vraie femme forte est aussi réjouissante que cathartique (…) Une ode salvatrice à l’estime de soi. » Télérama TTT pour Égoïste

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:30

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75