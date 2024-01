ADEL FUGAZI LA NOUVELLE SEINE Paris, 13 mars 2024, Paris.

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause.Une pause à tout ce brouhaha extérieur.En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris !Adel est prêt à vous accueillir dans son univers.Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 21:00

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75