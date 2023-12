T.I.M.E LA NOUVELLE SEINE Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Par les Bradés.Pour sa 7e saison consécutive, le spectacle d’improvisation le plus explosif revient sauver le monde.À chaque spectacle, une nouvelle mission entièrement improvisée à partir des microfilms fournis par nos informateurs – les spectateurs ! Une heure et deux secondes d’improvisation délirante pour déjouer un complot international avec vous.Mêlant l’improvisation à l’univers de l’action-espionnage, ce spectacle totalement interactif se construit sur le vif avec la complicité du public et les agents de la T.I.M.EFace à la menace, l’agence gouvernementale américaine T.I.M.E et ses agents sont sur le coup.Serez-vous à la hauteur ? Sauver le monde ne s’improvise pas sans vous ! « Un spectacle interactif, pétillant et rythmé, efficace et réjouissant ! » – TÉLÉRAMA TT« Les membres de T.I.M.E comptent décidement parmi les meilleurs de l’impro » – CANARD ENCHAINÉ« Époustouflant ! » – Midi Libre

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:30

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris