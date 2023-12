CHARLES NOUVEAU LA NOUVELLE SEINE Paris, 8 février 2024, Paris.

Napoléon disait: c’est dans la défaite qu’on apprend.Et en 33 ans, Charles Nouveau a vraiment beaucoup appris.Ah oui, il a 33 ans. « Comme Jésus ». Sauf que Jésus a eu d’autres âges avant.Mais ça, vous vous en foutez, pas vrai ? Parce que vous êtes des êtres superficiels et ingrats. Ça vous fait déjà deux points communs avec lui (Charles, pas Jésus). De toute façon, aucun influenceur de Nazareth n’est mentionné dans le spectacle.Bien au contraire, ce show « espiègle et maîtrisé » (Télérama, j’imagine) nous parle notamment de travail, de guerre, de pornographie… En somme: des sujets qui jusqu’ici n’avaient jamais été exploités dans l’univers du spectacle vivant. Charles Nouveau les traverse, tout en se livrant, à travers: l’expression de ses sentiments distingués. Une formulation bien pompeuse pour dire qu’en fait: il fait du stand up. Coup de bol, le stand up, c’est un des seuls trucs dans lesquels Charles Nouveau se débrouille dignement. Pire encore, parfois, il excelle. (Le soir où vous vous allez réserver, normalement, c’est un soir où il excelle)Quand vous montez dans un avion ou entrez dans un bloc opératoire, vous mettez votre vie entre les mains d’une personne. Ici, on vous propose de mettre une heure et quart de votre vie entre les mains de Charles Nouveau. C’est comme un Paris-Stuttgart, ou une ablation des amygdales, mais en plus confortable. Et en plus drôle, promis.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 21:00

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75