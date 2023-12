LISA DELMOITIEZ LA NOUVELLE SEINE Paris, 1 février 2024, Paris.

Lisa se raconte entre honne^tete´, perplexite´ et vulne´rabilite´.Lisa Delmoitiez a construit son premier spectacle dans la plus pure tradition du stand-up, c’est-à-dire en rassemblant 60 minutes de ses blagues les plus drôles et efficaces parmi toutes celles écrites et testées en comedy clubs (et sur des scènes parfois éclatées, soyons honnêtes) depuis ses débuts en janvier 2019. L’objectif est clair: faire rire. Cela dit, l’écriture de Lisa est toujours introspective, souvent vulnérable, et en majuscule à chaque début de phrase. Ce spectacle, c’est le récit d’une tentative de Remontada dans une vie où Lisa se sent un peu toujours à la traine. Ah oui, et ça parle aussi de singes qui avortent et de mezzes libanais… Mais ça, c’était évident.En 4 ans de scène, Lisa a eu la chance de participer au festival de Montreux, au festival d’Avignon, aux émissions Club Comedy Tour sur Canal et Comme à la Maison sur Tipik, et a fait entre autre les premières parties de Fanny Ruwet et Guillermo Guiz. Et depuis un an, Lisa joue régulièrement son spectacle complet sur des scènes en Belgique, en France et en Suisse.Enfin, parallèlement à sa carrière sur scène, Lisa est également chroniqueuse radio dans l’émission « La Bande Originale » sur France Inter et dans “Le Réveil de Tipik” sur Tipik.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris Paris