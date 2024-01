TAHNEE – L’AUTRE LA NOUVELLE SEINE Paris Catégorie d’Évènement: Paris TAHNEE – L’AUTRE LA NOUVELLE SEINE Paris, 27 janvier 2024, Paris. Tahnee aime porter des bagues au pouce, ses cheveux au naturel et certains cadeaux de Noël !Elle aime aussi globalement faire ce qu’elle veut avec son corps.Tahnee c’est son vrai prénom, oui ! C’est un prénom d’origine indienne, ça veut dire « théâtre » en indien, c’est fou non ?C’est faux.En revanche, Tahnee t’invite à rediscuter de tout. Dans un stand-up festif, elle porte un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde riche de diversités, culturelles, de genres, de sexualités.Et parce que le monde a besoin de joie, elle vient partager la sienne avec toi, tu prends un ticket ?

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 19:30 Réservez votre billet ici LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu LA NOUVELLE SEINE Adresse Péniche, face 3 quai Montebello Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA NOUVELLE SEINE Paris Latitude 48.851524 Longitude 2.350112 latitude longitude 48.851524;2.350112

