LE CABARET BURLESQUE LA NOUVELLE SEINE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE CABARET BURLESQUE LA NOUVELLE SEINE Paris, 13 janvier 2024, Paris. Dans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant alliant glamour et humour. Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère qui connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up.

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-01-13 à 22:30 Réservez votre billet ici LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu LA NOUVELLE SEINE Adresse Péniche, face 3 quai Montebello Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA NOUVELLE SEINE Paris Latitude 48.851524 Longitude 2.350112 latitude longitude 48.851524;2.350112

